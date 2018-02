L'entraîneur Hocine Chikhi remercié

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 404 lecture(s)

L'entraîneur Hocine Chikhi n’est plus à la barre technique de la JS Azazga, club de la division inter-régions du groupe centre-est. Après avoir réalisé de bons résultats la saison écoulée avec la JSA, en la sauvant de la relégation, et un bon parcours lors de la phase aller, Chikhi a été remercié juste après le match perdu contre l'OMR El Annasser. C’était le week-end passé au stade du 20 Août d'Alger. Contacté hier matin, il a confirmé l'information : «On s'est séparés à l'amiable juste après le match contre l'OMR. J'espère que mon départ provoquera le déclic tant attendu. Les résultats n'ont pas suivi. Le manque de moyens financiers a influé sur le moral du groupe», a-t-il déclaré. Et de conclure : «Je souhaite grande réussite à la JS Azazga pour le reste du parcours et bon courage à la direction du club pour sa mission. Il reste 10 matchs à disputer, ce qui veut dire trente points en jeu. Tout reste possible, il suffit d'y croire. L'équipe peut rebondir et refaire surface». Un départ pas du tout attendu, surtout que le coach Chikhi a accompli du bon travail depuis son retour à la barre technique, la saison passée.

Massi Boufatis