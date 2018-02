Le CSA de Boudouaou El Bahri honore ses champions

Par DDK | Il ya 8 heures 45 minutes | 324 lecture(s)

Lors d’une réception organisée samedi dernière à la bibliothèque communale, le Club sportif amateur de Boudouaou El Bahri a honoré ses athlètes qui se sont distingués lors de la précédente saison en s’offrant de nombreux titres de wilaya et nationaux dans différentes disciplines. La cérémonie s’est déroulée en présence du nouveau P/APC, du secrétaire général de la daïra de Boudouaou ainsi que des dirigeants de nombreuses associations sportives et culturelles de la daïra. «Je tiens à remercier nos invités dont la présence nous honore en tant que responsables du CSA, mais c’est également un grand soutien pour nos athlètes ayant obtenu d’excellents résultats et à qui nous dédions cette heureuse rencontre», dira le président dudit CSA, en l’occurrence M. Samir Mabrouk. Pour sa part, M. Hakim Bouiri le P/APC a tenu à féliciter aussi bien les athlètes ayant obtenu des titres que les responsables du CSA de sa localité tout en leur promettant de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour leur évolution, aussi, il aspire à ce qu’ils gagnent de nouveaux titres tout en soulignant, dans son intervention, l’importance que revêt la pratique sportive. Au demeurant, après les prises de paroles, les athlètes, au nombre d’une vingtaine, ont été appelés un à un à recevoir leurs cadeaux des mains des responsables présents sous les applaudissements du public présent. «Je suis très fier d’avoir représenté dignement ma commune dans la discipline de boxe où j’ai réussi à décrocher le titre de champion d’Algérie, dans la catégorie des 44 kilos», dira ce jeune minime qui compte aller loin dans sa discipline. Même si le CSA a été créé en 1985, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pu se distinguer que dans quelques disciplines, à savoir la boxe et kick-boxing. «Outre la boxe et le kick-boxing, nous avons une section de planches à voile et une équipe de pétanque qui s’est adjugée le titre de championne de wilaya en séniors. Nous nous attelons actuellement à lancer un club de football», informera le président du CSA.

Essaid Mouas