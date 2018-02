Tout rentre dans l’ordre

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 338 lecture(s)

Le calme et la sérénité reviennent à la maison MOB après le tête-à-tête entre le président du CA, Amar Boudiab, et le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki.

Ce dernier, comme il était prévisible, a fini par «consentir» à continuer sa mission à la tête des Vert et Noir. Pour mettre la forme, surtout que le concerné n’a pas cessé de répéter que sa décision de démission est irrévocable, au MOB, on dit qu’il a été convaincu et rassuré par le boss béjaoui pour reprendre le travail et poursuivre sa mission jusqu’à la fin de saison. Cette décision de convaincre Rezki de poursuivre son travail a été tranchée lors de l’assemblée général des actionnaires du samedi passé, où dans une déclaration remise à la presse, les actionnaires jugent que «la démission de Rezki est regrettable et inopportun» au vu de la situation sensible qui prévaut au sein du club dans le championnat qui nécessite le soutien et l’engagement de toute la famille mobiste : «Nous rassurons le conseil de gestion de notre soutien indéfectible à toutes épreuves et nous refusons la démission. Nous lui renouvelons notre soutien afin d’atteindre l’objectif assigné, à savoir l’accession en ligue 1 Moblis», précisent-ils. Sur un autre volet, les préparatifs pour le prochain match contre le MCA, comptant pour les ¼ de finale de la coupe d’Algérie, se poursuivent dans une bonne ambiance, après la victoire de Mascara et le groupe verra le retour de Maamar Youcef qui a purgé, ainsi que de Salhi qui sera à 100% de ses aptitudes pour le match de vendredi prochain.

Z. H.