Il ya 8 heures 42 minutes

Après le face-à-face entre Boudiab et Rezki, ce dernier, joint par nos soins, évoque dans cette courte interview les raisons de son retour.

La Dépêche de Kabylie : Après la réunion avec Boudiab, vous avez accepté de reprendre le travail…

Mustapha Rezki: Effectivement, j’ai accepté de poursuivre le travail après avoir émis le vœu de quitter le club après tout ce qui s’est passé lors du match contre le CABBA. Honnêtement, je suis très fatigué. Après dix jours de ma démission, personne ne s’est manifesté pour prendre le club et c’est Boudiab qui m’a forcé la main, si j’ose dire ça, pour revenir et continuer le travail déjà accompli, car je ne peux pas tourner le dos à mon club.

Donc on peut dire que tout est rentré dans l’ordre ?

Certes j’ai accepté, mais je ne peux oublier tout ce que j’ai enduré lors de ce match. Après tout ce que j’ai réalisé avec le club cette saison et les efforts consentis par mon équipe, je ne m’attendais jamais à être traité de la sorte et entendre des insultes. Le MOB était sur la voie de la disparition au mois de juin dernier et Dieu merci, on a pu le remettre sur rails en effaçant la majorité des dettes qui avoisinaient les 30 milliards. On a pu monter une équipe compétitive qui est en course pour l’accession et qui est qualifiée aux ¼ de finale de la coupe d’Algérie.

Vous avez sûrement un message à lancer aux supporters ?

J’espère qu’ils resteront derrière leur équipe car on est sur la ligne droite et tout près de notre objectif même si la tâche ne sera pas facile lors des prochains matchs car beaucoup de clubs aspirent à y accéder. Conjuguons nos efforts sur le reste du championnat pour atteindre notre objectif principal qui est l’accession en ligue 1, sans pour autant négliger la coupe d’Algérie où on souhaite aller le plus loin possible et pourquoi pas rééditer l’exploit de 2015.

Propos recueillis par Z. H.