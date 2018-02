Grand tournoi international féminin de futsal

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 291 lecture(s)

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le club football féminin Akbou (CFA) organise un tournoi international en futsal du 26 février au 2 mars 2018. Cette grandiose manifestation sportive se déroulera à la salle OMS sise à Guendouza. Dix équipes prendront part à cette joute. Outre le club organisateur (CFA), ce tournoi, le premier organisé en Algérie, verra la participation de l'équipe nationale de la Palestine, le club Banque de l'Habitat de Tunisie, AB Saint Denis et FC Goussainville (France), CFA (A), CFA (B), FC Béjaïa, ASC Attaf, SNB Touggourt et Amdjed Sétif. Les dix (10) équipes participantes ont été réparties en trois groupes. Les deux premiers de la poule composée de quatre clubs seront qualifiés en demi-finales, ainsi que les premiers des deux autres poules qui regroupent trois équipes. Le coup d'envoi sera donné ce matin du mardi. Les demi-finales sont prévues pour demain. Par ailleurs, la journée du 1 mars verra l’organisation d’une rencontre gala entre l'organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) et les dirigeants du club organisateur (CFA). Cette opération lancée par cette dynamique association présidée par Omar Merabet, qui veut donner un cachet international à cet événement, est une occasion pour promouvoir le football féminin dans la région. Pour réussir ce grand challenge, le club d’Akbou sera parrainé par le ministère de la Jeunesse et des sports, la FAF, la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs (DJSL), ainsi que les autorités locales de la ville d'Akbou. Pour rappel, cette association du CFA créée il y a huit ans, un certain 8 mars 2010, prend en charge 120 athlètes dans les différentes catégories. On retiendra également l'école de football qui regroupe une soixantaine de jeunes femmes. Le président du CFA se dit satisfait du travail accompli par son staff technique comme l'illustrent les nombreux titres raflés jusque là entre coupe d'Algérie et championnat national.

Zahir Ait Hamouda