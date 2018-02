Nouvelle liste des experts de la FAF

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 368 lecture(s)

Après le mouvement de protestation du collectif des présidents des clubs de la Ligue de Béjaïa, qui ont rejeté la première liste des experts et annulé l’AG élective du 19 janvier, la FAF vient de communiquer une nouvelle liste d’experts par correspondance. En effet, cette dernière est adressée au secrétariat de la ligue de Bejaïa, et ce, en prévision de l’assemblée générale élective du 8 mars. Selon cette missive, la liste en question annule et remplace la précédente. Par conséquent, les candidatures à l’élection du président et des représentants des experts, déposées auparavant, sont nulles et non avenues. Les candidatures aux collèges des représentants des clubs et des arbitres, quant à elles, sont maintenues et ne peuvent faire l’objet d’aucune modification. Les personnes retenues sur la nouvelle liste des experts peuvent déposer leurs candidatures au collège des indépendants et des experts au siège de la ligue auprès de la commission électorale du 27 février au 1er mars (de 14 heures à 16 heures). A signaler que, sur la première liste, une personne y figurait, alors que les quatre autres ont été rayées. Mais la nouvelle liste des experts cooptés par la FAF est composée des Benchabane Mustapha, Aouchiche Djoudi, Mostphaoui Lachemi, Amghar Idir et Hadjout Mohand

Samy H.