Onze sûretés des wilayas du centre en compétition

Coup d’envoi avant-hier dimanche du championnat régional de tir avec arme automatique (saison 2017/2018) au niveau du siège de la sûreté de wilaya de Bouira. C’était en présence de la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Dalia, qui était en visite de travail dans la wilaya, du président du service régional de la santé, de l’action sociale et sportive de la région du centre, le commissaire principal Noufidj Belkacem, et du wali de Bouira ainsi que des autorités civiles et militaires de la wilaya. La compétition, qui s’étale sur trois jours, du 25 au 28 février, verra la participation de 123 tireurs (60 femmes et 63 hommes), représentant onze sûretés des wilayas du centre, à savoir Alger, Bouira, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Blida, Tipaza, Chlef, Médéa, Djelfa, Aïn Defla et M’sila. Il y a lieu noter que trois champions d’Algérie de tir, qui ont pris part au dernier championnat arabe, qui s’est déroulé en Émirats arabes unis, à savoir Lalouette Yamina, Djeriout Hacène et Guebli Nacira, participent à cette compétition. Ainsi, chaque tireur aura droit à 23 tirs, dont trois expérimentaux, sur une distance de 25 mètres. Les dix premiers seront qualifiés au championnat national de tir qui se déroulera prochainement dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

M’hena A.