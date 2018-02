Mellal confiant !

Par DDK | Il ya 8 heures 44 minutes | 1617 lecture(s)

La DJS a transmis, hier, à la JSK le document nécessaire pour la domiciliation du match de coupe contre l’USM Blida à Tizi-Ouzou.

Ainsi, les dirigeants kabyles ont pu transmettre à la FAF toutes les pièces justifiant (dont la fiche technique du stade délivrée par la DJS) que le stade du 1er Novembre peut contenir plus de 20 000 supporters, comme le stipule la réglementation qui gère la compétition de la coupe d’Algérie. Selon une source proche du club, les dirigeants de la JSK ont déposé la fiche technique du stade en plus d’un écrit de la DJS, dans lequel il est mentionné que le stade peut contenir plus de 21 000 supporters. Ainsi, tout porte à croire que la JSK recevrait son adversaire en coupe, l’USM Blida, sur son terrain fétiche du 1er Novembre. De son côté, la fédération algérienne de football devait prendre sa décision finale, hier soir, ou au plus tard aujourd’hui. Les responsables kabyles restent confiants pour recevoir leur adversaire à Tizi-Ouzou, pour que la JSK joue devant ses supporters qui ont joué un grand rôle lors du dernier match face à l’USMBA ; Une rencontre que les Kabyles ont gagnée après quatre mois sans la moindre victoire.

Joint par nos soins hier après-midi, le président de la JSK Chérif Mellal a affirmé que la direction a remis toutes les pièces justificatives à la FAF. Le chairman kabyle s’est montré confiant pour que son équipe joue le match de coupe sur son terrain : «On a remis toutes les pièces justificatives démontrant que le stade du 1er Novembre peut contenir plus de 20 000 supporters. En plus du rapport de la DJS, on a envoyé aussi la fiche technqiue du stade. Je reste confiant pour que le match de coupe se joue au 1er Novembre», a déclaré le président de la JSK.

Saâdi en pourparlers avec Mellal pour la résiliation de son contrat

Selon une source autorisée, l’ex-entraîneur de la JSK, Nourredine Saâdi, n’a pas encore résilié son contrat avec le club kabyle. Cependant, il a discuté avec le président Mellal à deux reprises avant-hier sur cette question. Les deux hommes devaient discuter encore hier soir pour que Saâdi résilie son contrat. En effet, l’ex-entraîneur doit résilier son contrat pour que le nouveau coach, Youcef Bouzidi, puisse avoir sa licence en tant qu’entraîneur en chef. Selon toujours notre source, Bouzidi devrait signer son contrat aujourd’hui ou au plus tard demain mercredi.

M. L.