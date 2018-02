Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 808 lecture(s)

Le nouvel entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, a entamé officiellement sa mission, hier matin, en dirigeant sa première séance d’entrainement au stade du 1er novembre. Avant-hier, il s’était contenté de suivre la séance d’entrainement à partir de la main courante. Rencontré à l’issue de la séance d’hier, il a évoqué plusieurs points, assurant qu’il est très satisfait de l’ambiance qui règne au sein du groupe : «J’ai parlé au joueurs et ce que je retiens c’est qu’ils ont été exemplaires dans leur comportement. Ils m’ont écouté attentivement. La victoire acquise face à l’USMBA leur a fait beaucoup de bien. Avec l’aide des supporters et des dirigeants, on sauvera la JSK», a-t-il déclaré.

«On jouera à 200% le match de la coupe»

Interrogé sur le match face à l’USMB, le nouvel entraineur de la JSK affirme que son club fera tout pour arracher sa qualification. Il exprimera même sa volonté de voir son club jouer la finale et brandir le trophée : «Certes l’objectif principal reste le maintien en Ligue 1 Mobilis. Cependant, il est insensé qu’un club dise que la coupe n’est pas un objectif. Lorsqu’un club remporte le trophée, il est gagnant sur tous les plans, notamment financièrement et moralement. Cette coupe, on la jouera à 200%. On fera tout pour se qualifier en ½ finale, avant de viser la finale», a ajouté le coach kabyle.

«Le 1er novembre répond aux conditions d’abriter un match de coupe»

Interrogé sur la possibilité que le match face à l’USMB se déroule en dehors de Tizi-Ouzou, Bouzidi affirmera : «Le stade du 1er novembre peut abriter un match de coupe, car il dispose de toutes les conditions requises. Des matchs de coupe d’Afrique ont été joués sur ce terrain et je fais confiance à la commission d’organisation de la coupe. Par ailleurs, le plus important est de bien préparer ce rendez-vous, quel que soit le lieu de domiciliation».

«Je ne sais pas quand je signerai mon contrat»

Questionné sur la date de signature de son contrat, Bouzidi s’est contenté de dire : «Je ne sais pas encore, aucune date n’a encore été fixée».

M. L.