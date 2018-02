«Je ne pouvais dire non»

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 599 lecture(s)

Le coach Mourad Karouf est de retour à la JSK qu’il a drivée par le passé. L’ex-international affirme qu’il est revenu pour aider la JSK à assurer son maintien parmi les clubs de l’élite : «Je ne peux pas tourner le dos à la JSK qui reste mon club de cœur. Les dirigeants m’ont appelé et je n’ai pas hésité à revenir. Je suis dans le staff avec Bouzidi, Raho, Gaci et Gaouaoui et on travaillera tous pour tirer le club vers le haut», a-t-il déclaré.

«On est dans la phase d’observation de l’équipe»

Interrogé sur ses appréciations quant à l’équipe, Karouf expliquera que lui et les autres membres du staff technique sont en train d’observer le groupe pour mieux connaitre chaque élément : «L’équipe se comporte mieux après sa victoire face à l’USMBA. Il ne faut pas oublier que la JSK n’avait pas gagné depuis plusieurs journées, ce qui a eu un impact sur le moral des joueurs. Personnellement, je connais 80% de l’effectif, cependant, le coach en chef Bouzidi a besoin d’un peu de temps pour bien connaitre l’équipe. Le match de coupe sera une occasion d’observer le groupe en plus de le diriger. On fera tout pour améliorer le rendement de l’équipe et concrétiser des résultats positifs».

«La main dans la main pour terminer la saison en beauté»

En dépit de la situation difficile dans laquelle se trouve la JSK, le coach adjoint Karouf se dit confiant quant aux capacités du groupe de terminer la saison sur une bonne note : «En plus des joueurs, des dirigeants et du staff technique, on compte beaucoup sur nos supporters pour soutenir à fond l’équipe. Main dans la main, on tirera le club vers le haut», conclura Karouf.

