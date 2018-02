Le stade de Tikobaine suspendu pour 2 matchs

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 415 lecture(s)

Après les comportements antisportifs enregistrés au stade de Tikobaine lors du match de la 16e journée de la division Honneur de Tizi-Ouzou, ayant mis aux prises l’ASC Ouaguenoun avec le KC Taguemount Azzouz, la commission de discipline s’est réunie le 20 février dernier au siège de la ligue de football de Tizi-Ouzou. Des décisions fermes ont été prises à l’encontre de deux joueurs du club local et du club en général. Suite à la lecture de la feuille de match et l’étude des rapports des arbitres (arbitre principal et ses deux assistants) et leur audition. Le stade de Tikobaine est suspendu pour deux matchs et une amende de 15 000 DA est infligée au club, et ce, pour envahissement de terrain en fin de partie ayant entraîné des incidents graves, en se référant à l’article 47, paragraphe 2, alinéa 4. Ainsi, l’ASC Ouaguenoun recevra ses adversaires en dehors de ses bases.

Et deux ans de suspension pour deux joueurs

Après audition respective des deux joueurs de l’ASC Ouaguenoun, Chabane Moussa et Madani Belaid et celle du président du CSA, Rachid Ait Ali, les membres de la commission de discipline ont décidé d’infliger de lourdes sanctions au club et à ces deux joueurs, pour envahissement de terrain en fin de match et à l’agression de l’arbitre. Chabane Moussa et Madani Belaid ont écopé chacun de deux ans de suspension plus 15 000DA d’amende pour agression et voie de fait sur arbitre principal en fin de partie, en se référant à l’article 119, alinéa 2 des règlements généraux.

Massi Boufatis