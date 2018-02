Nedjm Lakhdaria toujours leader

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 354 lecture(s)

Pas de changement en tête de classement pour le groupe A du championnat honneur Bouira. C’est toujours le Nedjm Lakhdaria qui occupe, seul, le fauteuil de leader. Le NML, dont le match prévu à domicile face à l’ASC El Hachimia a été reporté à cause de la programmation de la rencontre l’IB Lakhdaria - NRB Reghaia (DNA), ainsi que des autres rencontres jeunes de l’IBL, compte quatre points d’avance sur son poursuivant immédiat. Il s’agit de l’Olympique Adjiba, auteur d’une belle victoire (3 - 2) en dehors de ses bases face à un Widad Dirah qui n’arrive toujours pas à se redresser. Pour sa part, le FC Thamelahth ne lâche toujours pas prise et reste à la troisième place, après être difficilement venu à bout de la formation de Raffour qu’il a battue sur le score de 2 à 1. De son côté, l’UB Meddour a dominé le W Ath Vouali (2 - 0) et enchaîne sa deuxième victoire, au moment où le CR Bordj Okhriss a pris le dessus sur la lanterne rouge, le CR Bouderbala (2 - 1).

M’hena A.

Les résultats

FC Thamelaht 2 - O Raffour 1

WR Dirah 2 - OC Adjiba 3

UB Mesdour 2 - W Ath Vouali 0

CR Bordj Okhriss 2 - CR Bouderbala 1

NM Lakhdaria - ASC El Hachimia (hier)

Exempt : A Guelta Zerga