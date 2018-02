Le RC Haïzer rejoint le CR Thameur aux commandes

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 364 lecture(s)

La rencontre au sommet ayant mis aux prises le DRB Kadiria avec le leader, le CR Thameur, n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de parité de deux buts partout. Et c’est le Rapide de Haïzer, le RCH, qui en profite pour se hisser à la première place et partager le fauteuil de leader avec le CR Thameur (28 points). Les gars de Haïzar n’ont pas trouvé d’énormes difficultés pour étriller la lanterne rouge, l’IRB Esnam, sur le score fleuve de 6 à 1. De son côté, l’Affak Bordj Okhriss résiste bien, puisqu’il reste collé à la deuxième place, à deux points du duo en tête. L’ABO a néanmoins sué avant de l’emporter (3 à 2) devant la JS Adjiba. A signaler les rencontres JS Bouaklane - l’ABR Djebahia n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’équipe visiteuse (ABRD), alors que le match programmé initialement au stade Bourouba Saïd de Bouira, entre l’USM Bouira et le HC Aïn Bessem, a été délocalisé à la dernière minute au stade de Haïzer à cause de la programmation de deux rencontres de la coupe d’Algérie féminine. Néanmoins, selon les échos qui nous sont parvenus, les deux équipes, qui se sont rendues au stade communal de Haïzer, n’ont trouvé personne pour leur ouvrir les portes des vestiaires. Deux nouvelles affaires sur le bureau de la ligue.

M’hena A.

Les résultats

RC Haïzer 6 - IRB Esnam 1

A Bordj Okhriss 3 - JS Adjiba 2

DRB Kadiria 2 - CR Thameur 2

USM Bouira - HC Aïn Bessam (N/J)

JS Bouaklane - ABR Djebahia (N/J)