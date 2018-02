Pleine concentration sur le MCA

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 416 lecture(s)

Le groupe a repris le travail avant-hier soir dans une bonne ambiance avec la présence de la majorité des joueurs, exceptés Laraba, Naass et les blessés (Noubli et Benamara) alors que Salhi a été pris en charge par le staff médical.

Ce dernier a ressenti certaines douleurs au genou lors du dernier match. Cette séance a vu le retour de Mouhli après l’intervention chirurgicale qu’il a subie dernièrement, il a commencé à faire quelques tours de piste avant de commencer un programme de rééducation. Ladite séance a été une occasion pour le coach Bouarata de discuter longuement avec les joueurs pour les inciter à oublier le match du GCM et se concentrer sur le prochain contre le MCA où il faut fournir plus d’efforts pour espérer décrocher le ticket qualificatif. Les joueurs paraissent à l’entrainement plus concentrés sur leur sujet et plus volontaires pour poursuivre le chemin en dame coupe, même si la tâche ne sera pas facile devant le MCA, une équipe qui renferme l’un des meilleurs effectifs au niveau national. Les dirigeants du MOB, à leur tête Mustapha Rezki, étaient en force au stade pour afficher leur soutien et assistance aux joueurs pour aller de l’avant lors de cette rencontre qui revêt une grande importance pour les Crabes qui vont envahir le stade du 5 Juillet.

Boucherit devant le conseil de discipline aujourd’hui

Après son mauvais comportement envers l’entraineur Bouarata et les officiels du club à la veille du match contre le CABBA, ayant appris qu’il ne sera pas titulaire le lendemain, la direction auditionnera le joueur aujourd’hui. Il doit ainsi répondre de son geste devant les membres de la commission de discipline. La convocation du joueur devant le CD intervient suite au rapport de Bouarata et du coordinateur du club qui a assisté à la scène. Il a depuis été interdit d’entrainement.

Une mensualité versée aux joueurs

Afin de motiver les joueurs à fournir plus d’efforts, la direction du MOB a versé, avant-hier, une mensualité dans les comptes des joueurs. Un geste qui fera beaucoup de bien aux joueurs après leur dernière victoire à Mascara. Avec cette attitude, la direction veut afficher son soutien total aux joueurs et aux différents staffs pour continuer sur cette cadence de bons résultats et finir le championnat en beauté.

MCA - MOB programmé pour vendredi à 16 heures

La commission d’organisation de la coupe d’Algérie a officiellement programmé le match des ¼ de finale, MCA/MOB, pour vendredi prochain, 2 mars à 16 heures au stade du 5 Juillet. C’est la deuxième fois dans l’histoire du club que le MOB atteint ce tour, après celui de 2015 où les Vert et Noir Béjaouis ont arraché haut la main la coupe en battant en finale le RCA (1/0).

Herida sera sanctionné financièrement

La direction du MOB compte frapper fort à l’encontre de Herida qui a écopé d’un carton rouge après la fin du match contre l’ABS et qui est suspendu pour 4 matchs. Le conseil de gestion des Vert et Noir compte sanctionner le joueur financièrement puisque le club n’a pas profité de ses services pendant la période de sa suspension surtout que le championnat entame sa ligne droite.

Vers la fin de saison pour Noubli

D’après une source médicale du MOB, Fethi Noubli devait passer des échographies hier afin de mieux apprécier sa blessure au niveau du genou. D’après toujours la même source, l’ex-joueur du DRBT traine depuis des années une ancienne blessure de ligaments croisés qu’il aurait mal traité. Si les résultats des échographies confirment cette blessure, on pourrait dire que la saison est terminée pour Noubli.

Z. H.