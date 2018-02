Neuf jours pour préparer la JSM Skikda

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 298 lecture(s)

Après avoir bénéficié de trois jours de relâche bien mérités au lendemain de leur victoire à domicile contre le CA Batna (3-2), les joueurs de la JSMB ont retroussé à nouveau les manches depuis hier après-midi pour entamer les préparatifs du prochain déplacement qui les mènera dans la ville de Skikda pour y croiser le fer avec la JSMS locale dans ce qu’il y a lieu de qualifier d’affiche explosive de la 22e journée entre deux prétendants en puissance pour l’accession en ligue 1 Mobilis. Sur ce, le staff technique Béjaoui qui dispose encore d’un temps suffisant pour préparer comme il se doit ce rendez-vous, a, pour ainsi dire, neuf jours encore devant lui pour corriger les lacunes constatées lors des dernières rencontres de son équipe. En effet, même s’il est vrai que les équipiers du buteur du championnat, Abdelouahid Belgherbi, se trouvent sur une courbe ascendante de quatre succès de rang acquis haut la main face successivement au RCK, l’ASAM, l’ASO et le CAB, il n’en demeure pas moins que cet arrêt forcé du championnat devrait beaucoup leur servir afin d’améliorer certaines choses dans le jeu de toute l’équipe en prévision des prochaines échéances. Autrement dit, les Vert et Rouge de Béjaïa qui respirent la belle forme en ce moment, avec ce titre de meilleure équipe de la phase retour du championnat,(15 points sur 18 possibles) et une place de co-dauphin du groupe (39 points), auraient pu aspirer à mieux, n’était-ce cette défaite inattendue d’Ain Fakroun (17e journée).Toutefois, pour les plus avertis des amoureux du club, nul besoin de faire la fine bouche, estimant notamment que le parcours de leur team favori est de loin satisfaisant car la JSMB peut surtout se targuer d’avoir déjà assuré définitivement son maintien en Ligue 2, et ce, contrairement aux trois saisons précédentes pendant lesquelles elle s’en tirait à chaque fois in extrémis. Force est de reconnaitre enfin que le grand mérite revient incontestablement à tout le staff technique, à sa tête le coach en chef, Mounir Zeghdoud, ayant su poser, au fil du temps, les assises d’un groupe homogène et performant pour faire de la JSMB un candidat sérieux pour l’accession. À présent, c’est tout le travail réalisé depuis l’intersaison qui porte ses fruits sur le terrain au grand bonheur de tous les inconditionnels du club qui croient plus que jamais que le meilleur est sans aucun doute à venir. Il y a lieu de rappeler seulement que pour y parvenir, les partenaires de Sofiane Khedairia devraient bien garder les pieds sur terre et redoubler de sacrifices sachant que cette dernière ligne droite sera encore plus difficile pour l’ensemble des équipes qui seront toutes concernées par les calculs de fin de saison.

B. Ouari