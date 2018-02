Le stade Benallouache homologué

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 369 lecture(s)

En voilà une nouvelle qui réjouira, à coup sûr, tous les footeux de la ville de Béjaïa : l’homologation du stade Benallouche. Après une longue attente, cette aire, fermée depuis des mois pour des travaux d’aménagement (vestiaires, tribunes…), vient d’être homologuée par la commission d’homologation de la Ligue régionale d’Alger, selon un responsable du stade trouvé sur place. «Les travaux engagés dans cette enceinte sont terminés. La commission, qui n’a émis aucune réserve, vient de l’homologuer», a indiqué notre source. Ainsi, l’ouverture de ce stade est tombée à point nommé, puisqu’il permettra d’accueillir les rencontres des championnats wilaya et régionale. Chose qui va soulager quelque peu le stade de Naceria, dit «scolaire», qui se retrouve bien souvent saturé. «On pourra enfin recevoir chez nous et devant nos supporters, d’autant que nous en avons grandement besoin ces derniers temps pour cette dernière ligne droite du championnat», dira un dirigeant de l’US Soummam. «Pour le match de vendredi contre Draâ El-Mizan, on recevra enfin à Benalouache », se réjouit, lui aussi, un responsable de la formation de Gouraya, qui a poussé, à l’instar des autres dirigeants des clubs de Béjaïa-ville, un grand ouf du soulagement.

Samy H.