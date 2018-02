On rêve désormais de l’accession !

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 407 lecture(s)

Après sa large victoire le week-end dernier face au NRB Semaoun, sur un score de cinq buts à deux, grâce à deux doublés d’Azzedine Bouzeroura et Redouane Kaci et un cinquième but de Seddik Benamara, le nouveau dauphin de la division Pré-honneur, l’US Béni Mansour, semble être sur la voie qui mène au palier supérieur. Les coéquipiers de Siad crachent le feu et écrasent tout sur leur passage ces dernières semaines. Remontant tout doucement au classement, les hommes de Karim Oudjani pointent désormais à la 2e place et ne guettent qu’un probable faux pas de l’O Feraoun, le leader. Avec un effectif composé de jeunes bien encadrés par quelques joueurs expérimentés, à l’image de Cherad, le coach Djamel Kechida voit grand avec ce groupe qui marche très fort. En effet, cartonner le NRB Semaoun en dit long sur les capacités et qualités de l’effectif de l’US Béni Mansour, sachant que cet adversaire n’est autre qu’un sérieux candidat à la montée, n’étant qu’à quatre unités de la première place. Loin d’abdiquer, les joueurs de l’USBM continuent de croire à l’accession, tout en s’efforçant de le prouver sur le terrain. La large victoire acquise aux dépens de l’ex-dauphin, le NRB Semaoun, est perçue comme un signal fort de l’énorme capacité d’une équipe qui n’a pas encore dit son dernier mot dans un championnat où la bataille est et sera encore âprement disputée, car donnant droit au sésame de la division d’honneur. A douze journées du baisser de rideau de la compétition, les gars de Béni Mansour ont une belle carte à jouer, pour peu qu’ils préservent la même dynamique affichée lors de leur dernière rencontre, surtout qu’à ce stade de la compétition, le moindre faux est entièrement interdit. Selon les modalités de l’accession publiées sur le site de la Ligue, si aucun club de la wilaya de Bejaïa de la Régionale 2 ne rétrograde, le 1er et le deuxième de la division pré-honneur accéderont en Honneur. Désormais, c’est vers cette deuxième place que tous les espoirs sont tournés.

S. H.