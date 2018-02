Une commission de la FAF attendue à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 11 heures 30 minutes | 1168 lecture(s)

la commission qui gère la compétition de la coupe d’Algérie a proposé avant-hier, soir, à la JSK de recevoir l’USMB en quart de finale de la coupe d’Algérie au stade du 5 juillet à Alger.

Cette proposition a fait réagir les responsables kabyles qui ont refusé catégoriquement une telle option. En effet, la JSK a menacé de boycotter ce match si le club kabyle ne reçoit pas sur son stade fétiche du 1er novembre. Pour les responsables kabyles, la fiche technique du stade et l’écrit de la DJS, selon lequel le stade du 1er novembre peut contenir plus de 21 000 places, sont des preuves que le stade répond à la réglementation qui exige plus de 20 000 places en coupe à partir des ¼ de final. Devant cette situation, la FAF a décidé d’envoyer aujourd’hui, mercredi, une commission à Tizi-Ouzou. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction des Canaris. Notre source a précisé que cette commission effectuera son rapport sur la capacité d’accueil du stade du 1er novembre avant de trancher. Ainsi et malgré que la DJS a informé la FAF précédemment que le stade peut contenir plus de 20 000 supporters, la FAF a tenté d’insister sur la programmation de la rencontre au stade du 5 juillet. Cependant, elle a cédé à la pression après que Cherif Mellal et ses collaborateurs ont affiché leur refus total de jouer à Alger.

Vers la programmation de la rencontre au stade du 1er novembre

Ainsi et malgré que la décision finale ne sera prise qu’après la venue de la commission cet après-midi, tout porte à croire que la FAF programmera la rencontre au stade du 1er novembre. En effet, selon la fiche technique du stade, ce dernier peut contenir plus de 21 000 places, ce qui signifie qu’il répond à la réglementation qui exige 20 000 places ou plus. Les responsables kabyles restent confiants pour que leur équipe jouera à Tizi-Ouzou.

Le staff technqiue sera présenté à la presse aujourd’hui

Le nouvel entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, et ses collaborateurs seront présentés à la presse aujourd’hui à 14 heures. Avant cela, ils devront signer leurs contrats respectifs, chose qu’ils n’ont pas encore faite en dépit qu’ils ont entamé leur boulot. Bouzidi, Karouf et Raho répondront aux différentes questions des journalistes qui assisteront à la conférence de presse.

