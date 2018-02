«La commission tranchera en notre faveur»

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 488 lecture(s)

Joint par nos soins hier au début d’après-midi, le président de la JSK Cherif Mellal a commenté la décision de la FAF d’envoyer une commission: «La venue d’une commission de la FAF est de bons augures. Je suis optimiste car on a fourni toutes les justifications nécessaires que le stade peut contenir plus de 20 000 places. Inchallah on jouera sur notre terrain ce match face à Blida», a déclaré Mellal.

«On la veut cette coupe »

Interrogé sur le match de coupe face à l’USMB, le président kabyle affirme que son club jouera avec le seul objectif de se qualifier au prochain tour, avant de viser la finale: «On jouera le match face à l’USMB avec la ferme intention d’arracher notre qualification. On jouera devant nos supporters et on veut leurs procurer de la joie. Cette coupe est un objectif et on veut disputer la finale et pourquoi pas la gagner», a ajouté Mellal.

M. L.