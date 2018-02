«On jouera à fond la qualification»

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 558 lecture(s)

Pour le milieu de terrain Adel Djerrar, la victoire réalisée face à l’USMBA a fait beaucoup de bien au groupe. Pour la suite du parcours, le joueur affirme que l’objectif du club est de se qualifier en Coupe, avant d’affronter l’USMH en championnat

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur la difficile mais précieuse victoire réalisée face à l’USMBA ?

Adel Djerrar : C’est une précieuse victoire qui nous a fait plaisir. Nous sommes étions contents du résultat surtout pour nos chers supporters. On leur dédie cette victoire et on les remercie infiniment de s’être déplacés en masse au stade et de nous avoir autant soutenus. Ce succès est venu au bon moment, car il nous a permis de mettre fin à une série de mauvais résultats qui n’avait que trop duré.

Avec ce succès, votre équipe se relance pour le maintien….

Cette victoire nous permettra d’améliorer notre position au classement général en attendant les prochains matchs. On continuera à travailler pour enchaîner d’autres bons résultats lors des prochains rendez-vous. On fera tout pour réaliser le maintien parmi les clubs de l’élite. On est conscients de ce qui nous attend, c’est pour ça qu’on ne lésinera pas sur les efforts pour satisfaire nos supporters.

Avant d’affronter l’USMH en championnat, vous prétendez, sans doute, à vous qualifier en Coupe ?

La coupe est un autre défi pour nous. On jouera notre va-tout pour arracher notre qualification et aller le plus loin possible dans cette compète populaire, surtout qu’on donnera la réplique à l’USMB devant nos supporters à qui on veut dédier une autre victoire. Un billet qualificatif aux demi-finales nous permettra, à coup sûr, de bien préparer les matchs restants du championnat.

Vous paraissez déterminés à réussir un résultat à El Harrach ?

Après la coupe, on préparera ce match face à l’USMH convenablement. On fera le maximum pour réussir un résultat positif pour augmenter encore nos chances de se maintenir.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi