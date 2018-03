Rééditer l’exploit de 2015

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 723 lecture(s)

Le MOB sera en appel demain à 16 heures au stade du 5 Juillet pour affronter le MCA, dans le cadre des quarts de finale de la coupe d’Algérie.

Ayant réalisé jusqu’ici un très bon parcours en championnat Ligue 2 Mobilis, avec une brillante deuxième place au classement général, les Béjaouis veulent aller le plus loin possible dans cette compétition populaire. Ils sont conscients, toutefois, de la qualité de l’adversaire qui n’est plus à présenter et, partant, de la difficulté de la mission qui les attend. Sachant que le volet psychologue est très important pour bien aborder ce genre d’échéances, le coach Bouarata a préparé son groupe pour bien gérer la pression des Chnaoua au stade mythique du 5 Juillet. Les joueurs étaient très attentifs au discours du staff technique. D’après les éléments interrogés, l’effectif est armé d’une volonté d’acier de passer le cap mouloudéen et de réaliser une belle partie. Mais pour cela, il va falloir jouer à fond ses chances et ne rien laisser au hasard, car, en face, l’adversaire est une grosse cylindrée jouant les premiers rôles en Ligue 1 Mobilis, lui qui est logé à la troisième place du championnat, à quatre unités du dauphin, le MC Oran. Concernant l’effectif, ce match verra le retour dans l’axe de Maâmar Youcef, qui a purgé, ainsi que de Salhi qui pourra rejouer après une légère blessure. Concernant Boucherit, celui-ci a été traduit en conseil discipline. En sus d’avoir été sanctionné financièrement, il devra, désormais, s’entraîner avec les U21. Pour revenir à ce choc des quarts, les camarades de Soltane ne comptent pas faire de la configuration, même si beaucoup de jeunes éléments vont découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois. C’est là une occasion de démontrer de quoi ils sont capables devant un adversaire qui renferme des joueurs chevronnés et talentueux. Côté supporters, les Béjaouis comptent envahir le stade du 5 juillet pour donner de la voix Crabes, afin de passer l’écueil mouloudeén.

Z. H.

