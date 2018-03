«On jouera à fond nos chances»

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 213 lecture(s)

En marge de l’avant-dernier entraînement à Béjaïa, le capitaine d’équipe, Fawzi Rahal, est revenu sur les conditions de la préparation du MOB pour le match de demain contre le MCA.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la préparation pour le match du MCA aprèsla brillante victoire contre le GCM en championnat ?

Fawzi Rahal : Honnêtement, cette victoire contre Mascara nous a fait beaucoup de bien après la difficile semaine qu’on a passée et le nul devant le CABBA. Nous avons commencé à nous préparer depuis lundi passé, comme on a l’habitude de le faire malgré l’importance du match et de l’adversaire. Le MCA n’est pas une équipe quelconque, elle mérite d’être prise très au sérieux si on veut passer ce tour.

Le MCA carbure bien en championnat et en coupe d’Afrique. Appréhendez-vous ce match ?

Pour être claire avec vous, aucune équipe ne nous fait peur car il n’y a que le terrain qui pourra départager les deux équipes. Certes, le MCA qui renferme une armada de bons joueurs mérite du respect. Toutefois, on dispose d’un bon groupe capable de tenir tête à n’importe quelle formation. Concernant le match en lui-même, on va jouer dans le seul but de décrocher le billet qualificatif pour le carré d’as.

Les supporters seront au rendez-vous vendredi au stade du 5 Juillet pour vous soutenir. Un message à leur lancer…

J’espère qu’ils seront nombreux pour nous soutenir. Et de notre part, on ne lésinera pas sur les efforts pour faire un grand match et dérocher le billet qualificatif. Personnellement, je rêve d’aller le plus loin possible et pourquoi pas atteindre la finale pour la deuxième fois de l’histoire du club.

Propos recueillis par Z. H.