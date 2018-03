Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 280 lecture(s)

L’US Auzia, dont les joueurs ne se sont pas entrainés la semaine dernière à cause des problèmes d’argent, (indemnité et autre primes non octroyées depuis le début de la saison), a créé la surprise en allant battre l’ES Draâ El-Mizan chez ce dernier sur le score de 2 - 1. Malgré cela, l’équipe de l’antique Sour El Ghozlane occupe toujours la dernière place avec 17 points, une place qu’elle partage avec le Gouraya de Béjaïa. Pour rappel, l’USA a perdu son match non disputé face à l’ES Bir Ghbalou sur tapis vert avec la défalcation de deux points et une amende de 30 000 DA. L’entraîneur Zine Mohamed que nous avons contacté reste pessimiste en disant «s’il n’y aura pas de changement dans l’immédiat, l’équipe sera reléguée en division de wilaya». Le club, dira-t-il, «est plus que jamais délaissé. Lors du dernier match, je me suis déplacé seul avec l’équipe à Draâ El-Mizan, alors qu’il m’a fallu faire le porte à porte pour réunir quelques joueurs pour faire le déplacement. D’ailleurs, plusieurs ont refusé de nous rejoindre». Heureusement, enchaine le coach d’Auzia, «l’équipe compte plusieurs jeunes joueurs dont la majorité sont dans leur première année sénior. Sincèrement, il faut que ça bouge, tout seul, je n’y peux rien. Il faut que ça change, sinon c’est la disparition du club». J’ai longuement, dira encore M. Zine, «discuté avec les joueurs qui ont exigé le minimum, au moins une avance pour pouvoir bouger. Le président de CSA s’est dit dépassé mais il s’est engagé à tout faire pour trouver les fonds nécessaires pour essayer de sauver l’équipe». Cette semaine, conclut le coach d’Auzia, «c’est malheureusement le même scénario. Quelque sept à huit joueurs qui se sont entrainés avec nous en prévision du prochain match face au CR Zemmouri, un match à ne pas perdre, quoi que les joueurs ont une nouvelle fois menacé de boycotter le match, les dirigeants doivent être présents en force, c’est tout le monde qui doit assumer sa responsabilité jusqu’au bout».

M’hena A