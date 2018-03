Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 375 lecture(s)

L’heure de vérité a sonné pour le duo de tête, composé du RC Seddouk et du SS Sidi Aïch, qui va s’affronter, demain après-midi, dans un match qui s’annonce plus que décisif. Le stade de Seddouk s’avérera, sans doute, exigu pour contenir toute la foule qui s’apprête à envahir cette enceinte demain vendredi, le théâtre d’une intéressante empoignade entre deux voisins qui se connaissent depuis belle lurette. Le derby a toujours suscité l’intérêt des villes de Seddouk et Sidi Aïch. Les observateurs prédisent un match à chances égales, même si les locaux bénéficieront de l’avantage du terrain. Sur le plan moral, tout baigne dans l’huile chez les Verts de Seddouk, surtout depuis qu’ils sont leaders l’entame de cet exercice. Mais les Diables rouges n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils iront certainement à Seddouk avec le désir de bousculer la hiérarchie. A cet effet, les poulains du coach Amaouche tablent sur un succès leur permettant de réduire l’écart à deux points avec le leader. En somme, le choc au sommet RCS - SSSA s’annonce très serré. ça se jouera, sans doute, sur de petits détails, où l’engagement physique sera de mise. Les camarades de Boubalou veulent coûte que coûte la victoire. Mais ils sont conscients que leur adversaire du jour n’est pas n’importe qui.

Samy H.