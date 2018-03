Entre les deux extrêmes

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 400 lecture(s)

C'est un véritable duel des extrêmes, entre une équipe de la JS Béjaïa qui cherche à se réhabiliter devant ses supporters après la dernière défaite devant à l’OM Cisna, et qui occupe l’avant dernière place et le leader, à savoir l’Olympique de Feraoun qui se déplacera au stade Naceria de Béjaïa pour glaner les trois points pour consolider son fauteuil. Au match aller, l'OF l'avait tranquillement emporté sur le score de 3 buts à 0 Feraoun aura à cœur de vaincre encore, surtout que l’US Béni Mansour qui jouera chez lui samedi prochain n’a pas perdu espoir de revenir dans la course à l’accession. Dans l’autre match, le WRBO est tenu par l'obligation du résultat sur ses terres afin de rester en contact du haut face au NRB Semaoun qui aspirent à se remettre en selle après son dernier naufrage à domicile face à Béni Mansour.

S. H.

Le programme

JS Béjaïa - O Feraoun

WRB Ouzellaguen - NRB Semaoun