Le trio de tête en danger

La 20e journée du championnat Régionale 2 revêt, inéluctablement, une importance capitale pour le groupe de tête qui évoluera en déplacement.

Le leader, l’USM Béjaïa, ne devrait pas avoir la partie facile chez le voisin de l’OS El Kseur, même si la rencontre se disputera à huis clos, en application de la sanction infligée par la commission de discipline au club d’El Kseur. Les deux poursuivants, la JS Bordj Menaïel et l’ES Bir Ghbalou seront, également, mis à rude épreuve, respectivement devant le CM Tidjelabine et l’OS Mouldiouene. L’US Soummam, qui talonne de près ce trio de tête, ira croiser le fer à Bordj Menaïel avec une accrocheuse équipe du Widad de Bordj Menaïel, auteure d’une précieuse victoire à Zemmouri face au CRZ. Le CRB Kherrata devra, en revanche, faire preuve de prudence lors de la réception du MC Bouira, en verve depuis quelques journées. En bas du tableau, la JS M’Chedallah accueillera l’ES Timezrit avec un seul mot d’ordre : la victoire. Seule issue permettant de s’éloigner de la zone rouge.

Draâ El-Mizan en péril chez la lanterne rouge

Pour sa part, l’ES Draâ El-Mizan, qui pointe à la 12e place (20 points), effectuera un périlleux déplacement à Béjaïa, pour donner la réplique au Gouraya local (17 points). Cette dernière reste sur une défaite face à l’ES Timezrit (0 - 2), tout comme l’équipe visiteuse, défaite à domicile par l’US Auzia (1 – 2). Les deux adversaires du jour tenteront, donc, tous les deux de rectifier le tir, en engrangeant les trois points du succès, demain après-midi au stade Benallouache de Béjaïa, surtout qu’ils luttent pour un objectif, à savoir la survie de Régionale 2. La mission des Sudistes s’annonce, toutefois, difficile face à un onze de Gouraya Béjaïa qui fera son possible pour garder les trois points qui seront mis en jeu à la maison. Les coéquipiers d’Issoulah sont, donc, appelés à faire de leur mieux sortir, pour espérer revenir à Draâ El-Mizan avec un meilleur résultat possible, sinon ils risquent de laisser des plumes et de se retrouver parmi les relégables. Le staff technique et les dirigeants ont, en tout cas, mobilisé les joueurs pour qu’ils se transcendent et se surpassent de fort belle manière, demain après-midi. Une mission certes difficile pour l’ESDEM, mais pas impossible. Notons que le match US Auzia - CR Zemmouri, dans le choc à six points des mal-classés, se jouera avec un enjeu de taille. Il donnera, en effet, qui l’avant-dernier au classement. A signaler, enfin, que toutes les rencontres débuteront à 15 heures.

Le programme

CRB Kherrata - MC Bouira

JS M’Chedallah - ES Timezrit

Gouraya - ESD El-Mizan

US Auzia - CR Zemmouri

OS Moulediouane - ES Bir Ghbalou

WR Bordj Ménaïel - US Soummam

OS El Kseur - USM Béjaïa

(huis clos)

CM Tidjelabine - JS Bordj Ménaïel