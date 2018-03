Boukhalfa et Tadmaït jouent leur match de la saison

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 293 lecture(s)

La 21e journée de la division Honneur Tizi-Ouzou sera dominée par le choc qui opposera, demain, la JS Boukhalfa qui pointe à la 3e place au leader, le FC Tadmaït, au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou. Un match déterminant pour les deux équipes dans la course à l’accession. Les gars de Tadmaït qui comptent cinq points d’avance sur leur adversaire du jour et trois unités sur leur dauphin, l’O Tizi Gheniff sont condamnés à gagner afin de garder à distance leurs poursuivants et accroître leur chance d’accession. De son côté, la JS Boukhalfa ne l’entendra sans doute pas de cette oreille. Les banlieusards de Tizi-Ouzou ne comptent pas laisser filer l’aubaine de se remettre en selle en réduisant l’écart à l’occasion de la réception du leader, le FC Tadmaït. C’est dire tout l’enjeu qui caractérisera cette empoignade qui drainera à coup sur la grande foule. Toujours dans le haut du tableau, le RC Betrouna accueillera sur le même terrain d’Oukil Ramdane, en match d’ouverture, l’AC Yakourene. Une rencontre qui ne manquera pas d’intérêt et qui s’annonce des plus plaisantes entre deux antagonistes qui renferment un riche effectif et qui pratiquent un football de qualité. Aux Ouadhias, le FCO local qui reste sur une défaite hors de ses bases ne devrait pas éprouver trop de mal à se racheter, lors de la réception de la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour. Un invité qui a presque les pieds en division Pré-Honneur et qui semble résigné à se battre. Pour sa part, le CRB Mekla recevra l’ES Tigzirt dans un match où les locaux partiront avec les faveurs des pronostics face aux jeunots de la ville balnéaire qu’il faudra néanmoins prendre très au sérieux.

S. K.

Le programme

JS Boukhalfa - FC Tadmaït

RC Betrouna - AC Yakourene

FC Ouadhias - ES Sikh Oumeddour

CRB Mekla - ES Tigzirt