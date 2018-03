Le DC Boghni sur du velours

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 359 lecture(s)

En se déplaçant chez la JS Boumhani, le leader de la division pré-honneur (groupe A), le DC Boghni, semble bien parti pour s’adjuger le sacre. Comptant cinq points sur son dauphin avec un match en mois, les Montagnards ne devraient pas laisser filer l’occasion d’ajouter trois points à leur besace. L’autre match de cette 17e journée qui s’annonce plaisant, c’est celui qui opposera la JS Aït Yahia Moussa à la JS Tadmaït. Deux formations du haut du tableau qui ne se feront sans doute pas de cadeau sur le rectangle vert, même si l’accession semble relever d’un miracle pour les deux équipes. Toujours dans le groupe A, le stade de Mechtras abritera un beau derby entre l’IRB Souk El Tenine et le FC Aït Zaïm. Un match qui promet une confrontation des plus musclées au vu de la rivalité entre les deux teams. Dans le Groupe B, le leader, l’O Taourirt Mokrane, ira rendre visite à l’O Makouda. Une sortie des plus importantes pour les visiteurs qui doivent impérativement s’imposer pour éviter de se faire rattraper par leur dauphin, l’US Bouhinoun, qui affrontera, au même moment, la JS Djurdjura au stade de Tizi Rached. Il faut dire que le chef de file et son dauphin n’auront pas la mission facile face à des adversaires qui n’auront rien à perdre. Cela dit, les gars de Larbaâ Nath Irathen et ceux de Bouhinoun ont intérêt à éviter tout excès de confiance. Enfin, le troisième match mettra aux prises l’ES Nath Irathen avec la JS Aït Annane, dans une rencontre qui s’annonce équilibrée. Dans le groupe C, la 17e journée sera marquée par le déplacement du leader, la JS Tala Tegana, à Tikobaïne où il aura à affronter une bonne formation du CS Djebla Ouaguenoun. Une courte virée à risque que les gars d’Ath Djennad devraient impérativement bien négocier pour rester aux commandes. Un pari qui s’annonce certes difficile, mais pas impossible pour les visiteurs qui ne sont pas sans savoir l’importance de revenir avec la totalité du gain. Pour sa part, la JS El Kelaâ accueillera sur son stade de Tigzirt le voisin, l’US Mizrana, dans un derby qui s’annone palpitant. De son côté, l’USK Aït Aïssa Mimoun affrontera sur son terrain le HC Azazga avec la grosse envie de s’offrir les trois points.

S. K.

Le programme

JS Boumhani - DC Boghni

JS Aït Yahia Moussa - JS Tadmaït

IRB Souk El Tenine - FC Aït Zaïm

O Makouda - O Taourirt Mokrane

US Bouhinoun - JS Djurdjura

ES Nath Irathen - JS Aït Annane

CSD Ouaguenoun - JS Tala Tegana

JS El Kelaâ - US Mizrana

USK Aït Aïssa Mimoun - HC Azazga