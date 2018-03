Le leader chez son dauphin

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 268 lecture(s)

Explication entre les deux équipes en tête du classement. En effet, le leader, le NM Lakhdaria, se rendra chez son dauphin, l’Olympique Adjiba, dans une rencontre à six points. Le Nedjm, qui a remporté son dernier match comptant pour la mise à jour de la 15e journée, disputé mardi dernier face à l’ASC El Hachimia, n’aura pas la tâche facile face à l’équipe chère au président Kheddis Kamel qui reste sur une belle victoire ramenée en dehors de ses bases. Les Olympiens ne jurent que par les trois points, pour réduire l’écart qui les sépare du leader. Suivant juste derrière, le FC Thamelaht se rendra à Lakhdaria en concurrent pour essayer de s’offrir la lanterne rouge, le CR Bouderbala, afin de rester collé au peloton en tête. De son côté, l’ASC El Hachimia, qui a été lourdement battue par le leader mardi dernier, recevra le CR Bordj Okhriss pour se racheter de sa déconvenue. Pareil pour l’Olympique de Raffour qui essayera de se racheter devant l’UB Mesdour. De son côté, le Widad Ath Vouali, toujours sans stade, recevra l’A Guelta zerga au stade d’El Hachimia. Dans le groupe B, c’est le deuxième match de suite à l’extérieur pour le leader, le CR Thameur. Ainsi, après avoir réussi à tenir en échec le DRB Kadiria chez ce dernier, les Banlieusards de Bouira effectueront un autre déplacement tout aussi difficile. Cette fois-ci à Aïn Bessem pour y croiser le fer avec le Hamzaouia local. Invaincus depuis l’arrivée de l’entraîneur Khelifa Abdeslem à la barre technique, les gars d’Aïn Bessem essayeront de faire tomber le leader et le rejoindre aux commandes. Le co-leader, le RC Haïzer, évoluera, lui aussi, en dehors de ses bases, face à la JS Adjiba. Un résultat positif est impératif pour la bande de l’entraîneur Hamadache Boualem pour rester en course. La journée s’annonce toutefois favorable pour l’Affak Bordj Okhriss qui affrontera l’avant-dernière au classement, l’ABR Djebahia, au stade de Lakhdaria. Même chose pour la JS Bouaklane qui se rendra à Haïzer pour défier la lanterne rouge, l’IRB Esnam. Enfin, le DRB Kadiria fera le voyage au chef-lieu de la wilaya pour défier l’USM Bouira.

M’hena A

Le programme

Vendredi

HC Aïn Bessam - CR Thameur

IRB Esnam - JS Bouaklane

OC Adjiba - NM Lakhdaria

CR Bouderbala - FC Thamelaht

ASC El Hachimia - CRB Okhriss

Samedi

JS Adjiba - RC Haïzer

ABR Djebahia - A Bordj Okhriss

USM Bouira - DRB Kadiria

W Ath Vouali - A Guelta Zerga

O Raffour - UB Mesdour

Exempt : WR Dirah