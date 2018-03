Six milliards bientôt dans les caisses !

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 747 lecture(s)

L’on croit savoir d’une source proche de la direction du club que la subvention de l’ordre de six milliards de centimes, votée dernièrement par l’APC de Béjaïa en faveur de la JSMB, serait bientôt dans les caisses.

Ce qui constituerait indéniablement une bonne bouffée d’oxygène pour la formation phare de la Soummam qui aspire à retrouver l’élite, cette saison, au vu de son parcours plus que positif réalisé jusque-là sous la houlette du coach Mounir Zeghdoud. Ceci dit, cette importante somme d’argent qui viendrait renflouer prochainement la trésorerie du club, servirait sans aucun doute à la régularisation des arriérés de salaires des joueurs et du staff technique, comme le leur avait promis le président Boualem Tiab, à l’issue du dernier match joué et gagné à domicile contre le CA Batna (3-2). De ce fait, cet assainissement annoncé de la situation financière des partenaires d’Abdelouahid Belgherbi, ne fera que les galvaniser davantage et les inciter à se concentrer uniquement sur les prochaines échéances qui attendent leur équipe durant cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 2. Soit une phase cruciale où les choses seront encore plus compliquées pour les hommes de Mounir Zeghdoud qui auront, pour ainsi dire, à disputer encore neuf autres rencontres de championnat avant le sprint final.

Coupe d’Algérie jeunes, les dates du prochain tour connues

Après la dernière réunion de la commission d’organisation de la coupe d’Algérie des jeunes catégories, il a été arrêté les dates du prochain tour. Ainsi donc, les U17 de la JSM Béjaïa qui ont sorti le SA Mohammadia au tour précédent, accueilleront l’Entente de Souk Ahras, samedi 3 mars, au stade de l’UMA de Béjaïa, pour le compte des 8es de finale de cette épreuve populaire, à compter de 11 heures, pendant que la catégorie U16 qui a déjà éliminé l’équipe de Hamra Annaba, rencontrera sur la même pelouse, son homologue du MC Saida à partir de 10 heures.

B Ouari.