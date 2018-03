«Notre objectif est de rester sur le podium»

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 365 lecture(s)

Après avoir bénéficié de trois jours de repos au lendemain de leur victoire sur le CA Batna (3 - 2), les joueurs de la JSMB ont repris le chemin du travail avant-hier sous la houlette du staff technique, pour entamer les préparatifs du prochain choc de la 22e journée en déplacement contre la JSMS, prévu le 9 mars au stade du 20 Août 55 de la ville de Skikda. Cela dit, cette même séance de reprise qui a connu la présence de tout le contingent, s’est déroulée notamment dans une ambiance sereine et une forte détermination se lisait également sur les visages de Belgherbi et Cie. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a réuni ses joueurs dans le vestiaire pour les féliciter une nouvelle fois pour le dernier succès signé à domicile au dépens du CAB, leur a tenu aussi un discours motivant, les invitant à garder les pieds sur terre et à fournir plus d’efforts aux entrainements pour aspirer encore au meilleur lors des prochaines échéances. Interrogé à l’issue de ladite séance, Zeghdoud dira : «Nous venons d’entamer (avant-hier après-midi, Ndlr) la préparation de ce match qu’il va falloir assurer de la meilleure des manières surtout que nous disposons encore de beaucoup de temps pour recharger les batteries. Sur ce, je dois dire que cet arrêt du championnat tombe aussi au bon moment pour nous éloigner de la pression avant la reprise de la compétition officielle. En outre, le fait d’accorder aux joueurs trois jours de relâche était suffisant pour pouvoir souffler après tout cet enchainement de matchs dans les jambes». À propos du retour en force de son équipe durant cette seconde manche du championnat laquelle a signé cinq victoires sur les six rencontres disputées, notre interlocuteur explique : «Je crois qu’on est en train de cueillir le fruit d’un dur labeur entamé depuis l’intersaison, ajoutons à cela la disponibilité de la quasi totalité des éléments dont nous disposons. Aussi, il convient de rappeler que c’est tout le monde qui est en train de contribuer à sa manière à cette embellie en matière de résultats techniques car, il faut savoir que la motivation financière aide beaucoup les joueurs à se transcender sur le terrain et la direction du club qui veille bien au grain, est à féliciter. Bref, disons que toutes les conditions sont réunies pour mener à bien notre mission et, comme vous le savez, le chalenge de l’accession requiert beaucoup de sacrifices. Ce faisant, le chemin de l’accession ne sera pas facile et pour cela, il va falloir continuer à gérer match par match, avec pour objectif essentiel celui de demeurer sur le podium jusqu’en fin de saison.» Sur ce choc de la prochaine journée contre un rival direct pour l’accession, Zeghdoud conclura : “La JSM Skikda qui aspire à reprendre sa place sur le podium fera tout pour y parvenir. À nous donc de bien préparer ce rendez-vous avec pour mot d’ordre, celui de tenter de maintenir encore cette belle dynamique de résultats positifs”.



Bensaha et Benmansour out face à la JSMS

La CD de la LFP qui s’est réunie avant-hier en session hebdomadaire, a infligé une sanction d’un match ferme au défenseur latéral, Farouk Benmansour, pour une contestation de décision lors du match JSMB-CAB (3-2), assortie d’une amende de trente mille dinars dont le joueur devra s’acquitter. Idem pour l’attaquant Bilal Bensaha qui a écopé d’un match automatique pour avoir reçu un quatrième carton jaune lors de ladite rencontre. Ainsi donc, ces deux défections de taille face à la JSM Skikda, constitueront certainement un autre souci pour l’entraineur Zeghdoud qui devra, ainsi, trouver la meilleure formule pour le remplacement de ces deux éléments clés dans son onze-type. Ceci dit, il va sans dire enfin que le coach Béjaoui fera sans doute appel à l’expérience de Hamza Ouanes et de Takfarinas Ouchène pour tenir leurs rôles respectifs face aux coriaces Skikdis.

B Ouari.