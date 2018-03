Le match à ne pas perdre

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 443 lecture(s)

Le stade Tirsatine d’Azazga abritera demain après-midi le match de la 21e journée de la division Inter-Régions (groupe centre-est). Une rencontre qui mettra aux prises la JSA locale avec le CRB Ain Djasser. Les deux équipes occupent respectivement les 12e (JSA) et 13e places (CRBAD). Les gars d’Azazga qui ont laissé des plumes la semaine passée en s’inclinant 1 à 0 devant l’OMR El Annasser, sont dans l’obligation de gagner ce match face à un adversaire direct pour la lutte au maintien. L’erreur n’est pas permise pour les coéquipiers de Benmokhtar qui sont appelés à faire très attention, car les visiteurs ne se présenteront pas sur le terrain en victimes expiatoires. La vigilance doit être de mise du côté de l’équipe locale pour éviter de se retrouver relégable. L’on attend des joueurs qu’ils provoquent le déclic tant espéré par les supporters qui seront au rendez-vous pour les encourager et les pousser à s’offrir les trois points qui seront mis en jeu.

Le MB Bouira ne jure

que par la victoire

Ayant subi un naufrage la semaine passée au stade 8 Mai 45 en s’inclinant lourdement sur le score de 5 buts à 1 devant le leader, le Stade Sétifien, le MB Bouira attend de pied ferme l’avant dernier de la classe, le FC Bir El Arch. Les gars de Bouira qui joueront chez eux au stade Said Bourouba, sont décidés à rafler la mise et à renouer avec la victoire ce week-end pour se réconcilier avec leurs supporters. Un succès va rapprocher le MB Bouira du maintien en division Inter-Régions. Totalisant 28 points à son actif, la formation de Bouira est déterminée à engranger les trois points du match face au FC Bir El Arch et gagner quelques marches au classement. Mais, sans léser l’équipe de Bir El Arch qui tentera de jouer le coup, du moment que ses chances pour le maintien restent intactes malgré sa position de relégable au classement.

Massi Boufatis

Le programme

JS Azazga - CRB Ain Djasser

IRB Berhoum - OMR El Annasser

AS Bir Ghbalou - SA Sétif

DRB Baraki - Hydra AC

MB Bouira - FC Bir El Arch

IRBA Lahdjar - CRB Ouled Djellal

CA Kouba - MB Hassi Messaoud

Samedi à 15 heures

USM Sétif - NRB Ouled Derradj