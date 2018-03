Le match JSK - USMB se jouera à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 1384 lecture(s)

Comme prévu, une commission de la FAF a inspecté hier après-midi, le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, pour vérifier sa capacité d’accueil.

Les membres de la commission étaient accompagnés du président de la JSK, Cherif Mellal, du directeur général du club, Nassim Benabdarrahmane, et de Khelifa Chioukh, entre autres. Lors d’une première mesure la commission a conclue à une capacité de 19 600 places avant de refaire une autre ou il a été établi que le stade pouvait bien contenir plus de 20 000 places. Sauf que la décision d’homologation du stade pour abriter le match de coupe des quarts de finale JSK - USMB ne sera annoncée qu'aujourd'hui (jeudi), la commission n’étant pas habilitée à le faire. Le match sera décalé et ne se jouera pas vendredi, très probablement samedi à 16 heures, laisse-t-on fuiter au niveau de la FAF. Pour rappel, la DJS de Tizi-Ouzou avait déjà envoyé à la FAF la fiche technique du stade signifiant que celui-ci peut contenir plus de 21 000 spectateurs. Cependant, la Fédération a décidé d’envoyer cette commission pour vérification. Sur un autre plan, les entraîneurs de la JSK, Bouzidi, Karouf et Raho, ont été présentés, hier après-midi, à la presse, dans les locaux d’une école privée. Lors de leur prise de parole, les trois entraîneurs ont exprimé leur joie de rejoindre la JSK. C’est le coach en chef Bouzidi qui a pris la parole en premier. Il dira : «Je suis très heureux d’être parmi vous. C’est un honneur pour n’importe quel entraineur de driver la JSK. Certes, la JSK est dans une situation difficile, mais revenir en force avec la participation de tout le monde n’est pas impossible. La main dans la main, inchaalah la JSK s’en sortira». Raho ira dans le même sens : «Je remercie les dirigeants pour leur confiance. Je ne peux pas tourner le dos à la JSK. Le club se trouve dans une passe difficile et on est là pour chercher les solutions. On compte sur tout le monde, y compris les supporters, pour aider la JSK à retrouver sa vraie place», a-t-il déclaré.

Une Radio web pour le club

Le club kabyle a, officiellement, lancé, hier après-midi, sa Radio-web. Et l’on apprend que la JSK aura également sa Télé-web dans une vingtaine de jours. Le club possède par ailleurs une page officiel (JSK le club) et un site officiel (JSK dz). Les responsables kabyles veillent ainsi à ce que le club ait tous ses moyens de communication, afin d’informer, régulièrement, les supporters sur l’actualité de leur

équipe.

M. L.