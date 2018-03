Belle affiche au stade de Fréha

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 371 lecture(s)

La 21e journée qui devait débuter hier avec le déroulement de quatre matchs, se poursuivra aujourd’hui avec le reste des rencontres.

Une deuxième journée qui sera marquée par l’affiche qui opposera le CA Fréha au KC Taguemount Azouz. Un match à enjeu entre deux formations qui restent en course pour le titre, notamment les locaux qui pointent à la 4e place au classement loin du trio de tête. Le KC Taguemount Azouz qui reste sur une belle série, aura aussi à cœur d’enchainer avec un bon résultat. Une donne qui fera que la partie sera fortement disputée d’un côté comme de l’autre. À Draâ El-Mizan, les étoilés locaux accueilleront le dauphin du groupe et non mois voisin, à savoir l’O Tizi-Gheniff. Les Olympiens qui se sont fait chiper la première place par le FC Tadmaït doivent impérativement s’imposer pour rester collé au leader. Un pari qui s’annonce difficile face aux jeunots de Draâ El-Mizan, mais pas impossible pour les gars de Tizi-Gheniff qui voyagent plutôt bien hors de leurs bases. Enfin, le dernier match de cette 21e journée qui mettra aux prises au stade de Mechtras, l’ES Assi Youcef à la JSC Ouacifs, ne manquera pas d’intérêt. En effet, les deux antagonistes du jour qui restent sur des victoires vont jeter toutes leurs forces pour garder leur bonne dynamique. Le match promet d’être plaisant entre deux adversaires qui joueront sans pression.

S. K.