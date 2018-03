Faux pas interdit pour le NA Redjaouna et l’OC Makouda

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 331 lecture(s)

Dans la division pré-honneur, les regards seront braqués sur les stades Oukil Ramdane et d’Aït Aïssa Mimoun. En effet, les deux dauphins du groupe C, à savoir le NA Redjaouna et l’OC Makouda, joueront gros face à, respectivement, l’US Djemaâ Saharidj et l’US Ikhelouiène. Deux adversaires qui n’ont rien à perdre. Aussi, les gars de Redjaouna et ceux de Makouda devraient aborder leurs matches respectifs avec le plus grand sérieux, afin d’éviter toute mauvaise surprise. Comptabilisant deux longueurs de retards sur le le leader, la JS Tala Tegana, qui devait affrontait hier après-midi le CS Djebla Ouaguenoun, le Nasria de Redjouana et les Olympiens de Makouda n’auront pas le droit à l’erreur, eux qui savent qu’une victoire leur permettrait de conserver au minimum la deuxième place. Dans le groupe B, l’autre match de la 16e journée opposera ce matin, au stade de Tikobaïne, l’US Tala Athmane au FC Ighil. Un duel qui retiendra l’attention. En effet, les locaux, qui arrivent en troisième position au classement, sont toujours en course pour l’accession. Les Hommes du président Houhèche ne devraient pas laisser filer l’aubaine de d’ajouter trois points à leur besace et de se racheter à l’occasion de leur dernier revers subi hors de leurs bases face a l’O Taourirt Mokrane.



Le programme



Groupe A

OS Maâtkas - AS Imazgharen

Groupe B

US Tala Athmane - FC Ighil El Mal

O Timizart Loghbar - FC Betrouna

ES Aït Ouanèche - US Sidi Belloua

Groupe C

US Ikhelouiène - OC Makouda

O Nath Yirathen - HC Azazga

NA Redjaouna - US Djemaâ Saharidj