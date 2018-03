Les bilans approuvés à l’unanimité

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 284 lecture(s)

La Ligue de football de Tizi-Ouzou a tenu son assemblée générale ordinaire le 24 février dernier, sous la présidence de Asma Rachid. Une rencontre dont l’ordre du jour a porté sur la présentation du bilan moral et financier pour l’exercice 2017, ainsi que le plan d’action 2018. Présentés respectivement par le président de la Ligue et le commissaire aux comptes, en présence de nombreux invités, les deux bilans n’ont soulevé aucune remarque par les membres de droit qui les ont approuvés à l’unanimité. Un programme qui a porté sur plusieurs actions, à savoir le plan de gestion des compétitions (championnat et coupe), la formation des entraîneurs et arbitres, les sélections et autres activités liées à la promotion de la balle ronde au niveau de la wilaya. Les membres de l’AG ont adhéré favorablement à l’adoption du plan d’action de l’année 2018. Une adoption unanime qui dénote de la confiance des membres de l’AG à l’endroit de l’exécutif de la Ligue qui a réalisé un travail titanesque durant l’année 2017, marquée par le nombre élevé de clubs et écoles engagés, le bon déroulement des compétitions en coupe et en championnat, le nombre important de stages organisés à l’endroit des entraîneurs, le suivi des arbitres (séminaires, causeries et autres), la détection et la sélection de jeunes talents, ainsi que la réception de nouveaux stades en gazon synthétiques. Un bilan hautement positif pour la Ligue de Football de Tizi-Ouzou devenue, ces dernières années, un exemple de sérieux en matière de gestion. Aussi, pour clore le conclave un débat a été animé, afin que les présidents de clubs puissent s’exprimer librement et donner leurs points de vue sur tout ce qui a trait au fonctionnement de la Ligue.

S. K.