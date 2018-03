Le Nedjm Lakhdaria prend le large

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 279 lecture(s)

Belle victoire du leader, le NML (Nedjm Madinet Lakhdaria), aux dépens de l’un des sérieux prétendant à l’accession, l’ASC El Hachimia en l’occurrence (4 - 1), dans un match joué la semaine dernière dans le cadre de la mise à jour du calendrier (15e journée). Ainsi, le NML a réussi à prendre sa revanche sur l’équipe qui lui avait infligé l’unique défaite de la saison. En effet, lors de la quatrième journée, l’ASC El Hachimia a écrasé le NM Lakhdaria sur le score net de 3 à 0. Après une première mi-temps en faveur des locaux, par la plus petite des marges (1 - 0), ces derniers ajouteront le second but après le retour des vestiaires, avant de voir les visiteurs réduire la marque à la 70’. A noter le bon coaching de Chikhi Khaled qui a incorporé le joueur Dahou Mohamed, auteur du doublé ayant assommé les visiteurs. Désormais, le NML occupe seul la première place avec 38 points, à soit sept points d’avance sur le dauphin, l’OC Adjiba, qui n’est autre que son prochain adversaire.

M’hena A.