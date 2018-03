Deux rencontres intéressantes

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 268 lecture(s)

La 15ème journée se poursuivra cet après-midi avec deux chauds débats à Beni Mansour et à Tameridjet. Galvanisés par leur succès étincelant de la précédente journée aux dépends de leurs homologues de Semaoun, les gars de Beni Mansour devront confirmer leur intentions face au BC El Kseur dans un duel très intéressant à suivre, alors que la JS Tameridjet, cinquième, aura comme seul mot d’ordre, devant l’O M’Cisna son invité du jour, gagner pour tenter de monter sur la troisième marche du podium et se rapprocher du duo de tête, mais ça ne sera pas de tout repos face à une équipe visiteuse très accrocheuse et difficile à manœuvrer.

Samy. H

Le programme

JS Tameridjet - OM Cisna

USB Mansour - BCE Kseur

Exempt : ES Ighil Ali, US Sidi-Ayad et IRB Bou Hamza