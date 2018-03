Domination de la sûreté d’Alger

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 318 lecture(s)

La cérémonie de clôture du championnat régional inter-sûretés de wilaya de tir avec PA (pistolet automatique), saison 2017-2018, s’est déroulée au niveau de la salle de sports, Chahid Adda Mohamed, de la sureté de wilaya de Bouira, en présence du chef de service régional de l’action sociale et sportive, du wali de Bouira et autres autorités civiles et militaires de la wilaya. Ainsi, sur les 123 participants (63 hommes et 60 femmes) représentants 11 sûretés de wilaya ayant pris part à cette phase régionale qui s’est déroulée du 25 au 28 février derniers, 30 se sont qualifiés à la phase nationale. Et c’est la sûreté d’Alger qui s’est distinguée que ce soit par équipe ou en individuel. En effet, le classement par équipe (hommes), a vu la première place a été remportée par la sûreté de Blida, suivie par la sûreté de wilaya de Chlef, alors que la sûreté d’Alger termine à la troisième place. Toutefois, les femmes de la sûreté de wilaya d’Alger ont remporté la première place, suivies de leurs homologues de Blida, et de la sûreté de Tipaza qui ont décrochées la troisième place. En individuel hommes, la première place a été remportée par Tifour Mohamed de la sûreté d’Ain Defla, Laabassi Samir (sûreté d’Alger) s’est adjugé la deuxième place, alors qu’à la troisième place a été remportée par Sahnoun Khalil, également de la sûreté d’Alger. En individuel femmes, la première place a été attribuée à la championne d’Algérie, Lalouette Yamina de la sûreté de Tipaza, suivie respectivement de Yahiaoui Fatma (sureté de Médéa) et de Boudjemaa Roqia (sûreté d’Alger). Au total, se sont vingt tireurs hommes et dix femmes qui se sont qualifiés au championnat national de tir prévu les 24 et 25 juin à Sidi Bel Abbes.

M’hena A.