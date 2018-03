Nadir Naâmane sacré champion du monde

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 333 lecture(s)

L’athlète de Maâtkas, plusieurs fois champion d’Algérie et ayant également à son palmarès plusieurs distinctions sur la scène sportive régionale, nationale et internationale, vient de briller de mille feux en Égypte. Une compétition professionnelle à laquelle ont pris part plusieurs nations spécialistes dans le domaine des arts martiaux, notamment du kempo. Nadir, la légende des arts martiaux de Maâtkas et d’Algérie, a pu haut la main décrocher le titre de champion du monde professionnel dans sa catégorie. Ce tournoi international s’est déroulé au Caire du 21 au 22 février, avec la participation de l’Égypte (pays organisateur), la Russie, la Tunisie, le Pakistan, le Bengladech, l’Angola, l’Argentine et l’Algérie avec cinq athlètes dont bien sûr Nadir Naâmane. Durant cette compétition, l’Algérie a été classée à la deuxième position après le pays organisateurs avec trois ceintures d’or. L’athlète Nadir Naâmane n’a pas raté l’occasion de faire parler de lui en final contre un athlète d’Angola. Au troisième round, l’arbitre a carrément arrêté la partie car les rafales de coups de Nadir ont mis out l’Angolais. Ce qui a valu à Nadir le titre du champion du monde MMA professionnel dans sa catégorie des 73 kilos. «Quand on veut on peut, à condition de tout donner. J’ai toujours voulu être champion du monde professionnel, je le suis grâce à mon travail et au soutien de ma famille et de ma seconde famille sportive. Je dédie ce titre à mon entraîneur Saïd Mahtout et à mon coach Saïd Rachem et à toute la région de Maâtkas, de Kabylie et à toute l’Algérie», a souligné le jeune Naâmane.

H. T.