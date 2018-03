Dix clubs au rendez-vous

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 291 lecture(s)

En collaboration avec la Fédération algérienne de BBFPL et la direction de la jeunesse et des sports, la ligue de Tizi-Ouzou a organisé le 1er championnat de power lifting des catégories cadets, juniors, séniors et vétérans (hommes et femmes).

C’était le week-end dernier à la salle Saïd Tazerout de Tizi-Ouzou. Au total, dix clubs de la wilaya ont animé les débats. Des clubs de Fréha, Souk El Tenine, Maâtkas, Draâ Ben Khedda, Boghni, Mechtras, Tala Athmane, Nani Gym et Chemakh Gym. Le coup de starter officiel de la compétition a été donné par le président de la Fédération algérienne BBFPL, Moussa Messaour. Le niveau de la compétition a été jugé acceptable par les spécialistes en la matière : «Le niveau des athlètes est acceptable, mais il n’en demeure pas moins qu’il peut s’améliorer davantage avec plus de travail et de rigueur», a noté un des entraîneurs. Dans la catégorie cadets et juniors, le club de Maâtkas s’est adjugé trois titres : Kaci Djouher dans la catégorie des -53 kilos, Ouziène Yasmine dans les -57 kilos, Si Tahar Katia dans la catégorie de -62 kilos (juniors). Concernant le club de Tizi-Ouzou, Benameur Katia s’est adjugé le titre des -84 kilos et Yefseh Melissa, du même club, a gagné la palme d’or chez les -63 kilos. Les clubs de Fréha et de Boghni se sont réservé les premières places chez les garçons, respectivement, dans les -59 et -66 kilos par les athlètes Meghzi Saïd et Dahdah Nabil. Dans la catégorie des -74 kg, c’est Yakoub Mouloud de Nani Gym de Tizi-Ouzou qui a occupé le haut du podium. Chez les -83 kilos, Saâdoun Sedik de Souk E Tenine a raflé la première place. Toujours dans la catégorie «cadets garçons» des -93 kilos, c’est à Fréha qu’est revenu l’honneur de la première place avec l’athlète Hadjadj Abderrahmane. Pour les juniors, le niveau a monté d’un cran, puisque les joueurs étaient tous décidés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour monter sur le podium. Dans les -74 kilos, c’est Aksil Idir de Tizi-Ouzou qui a gravi la première marche et chez les -83 kilos, Attab El hadj Riahi de Boghni a volé la vedette. Les poids lourds de -93 kilos, c’est le club Riahi qui par, son athlète Ounadi Larbi, gagne l’or. Chez les juniors garçons (-120 kilos), le titre de champion est revenu a Aimeur Chemakh d’Assi Youcef. Chez les séniors hommes, la catégorie des -74 kilos a été dominée par l’athlète Chartouh Mohamed de Guenouni Gym. Les gars de Mechtras ont brillé dans la catégorie des -83 kilos par le joueur Badoui Ramdane. Dans la catégorie des -105 kilos, c’est encore Souk el Tenine, avec l’athlète Nezlioui Hocine. Enfin, s’agissant des vétérans, c’est Fréha qui s’est imposée avec Aouanak Rachid. «Le niveau des athlètes a été assez bon. La compétition a été une réussite totale. Nous remercions l’ensemble des joueurs, des arbitres et des organisateurs ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ce premier championnat», a indiqué Belkacem Hakem, un des responsables au niveau de la ligue de Tizi-Ouzou.

Hocine T.