Gagner et reprendre le large

Le leader du championnat de la division nationale amateur groupe centre, l’US Béni Douala, accueillera cet après-midi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, l’équipe de la JS Hai El Djabel, pour le compte de la 21e journée.

Une rencontre qui sera mise à profit par les poulains d’Abdenour Hamici, pour s’offrir les points de la victoire et reprendre le large sur le dauphin le RC Arba, qui jouera en déplacement et qui risque de laisser des plumes face au NARB Reghaia. En cas de succès des coéquipiers de Hadiouche et la défaite du RCA, ces derniers vont reprendre le large et le creuseront à cinq points. Une aubaine à ne pas rater pour les Ath Douala qui veulent assurer l’accession avant même la fin de cette saison et éviter le scénario de la saison dernière, où ils l’ont raté lors de la dernière journée, au profit du RC Kouba au goal-average. Les dirigeants de l’US Béni Douala souhaitent vivement que les supporters soient de plus en plus nombreux pour donner un coup de pouce aux joueurs, pour qu’ils se transcendent et se surpassent. Ce match face à la JS Hai El Djabel ne sera pas facile et les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, doivent se montrer percutants devant et vigilants derrière s’ils veulent vraiment arracher la victoire. Abdenour Hamici et son staff n’ont rien laissé au hasard pendant la semaine et tout le monde est prêt pour la bataille, pour engranger les trois points et consolider leur place de leader, tout en mettant un pied en ligue 2 Mobilis. La victoire est, donc, plus qu’impérative pour les Lions d’Ath Douala cet après-midi face à la formation de la Montagne.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

NC Magra - RC Boumerdès

US Béni Douala - JS Hai El Djabel

WA Boufarik - ES Ben Aknoun

IB Lakhdaria - JSD Jijel

CRB Dar El Beida - CR Béni Thour

IB Khemis El Khechna - WR M’sila

NARB Reghaia - RC Arba

MB Rouissat - US Oued Amizour