Consolider le fauteuil de leader

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 353 lecture(s)

Ne comptant pas lâcher son fauteuil de leader, l’E Sour El Ghozlane veut assurer son accession en Inter-régions le plus vite possible. Les gars de Sour El Ghozlane affronteront sur leur terrain, et devant leurs supporters, l’équipe de l’USM Draâ Ben Khedda, pour le compte de la 20e journée du championnat de la Régionale 1. Un match qui s’annonce, à priori, à la portée de l’ESG, mais, en football, un match n’est jamais gagné d’avance. La vigilance doit donc être de mise, sachant que les Ciel et Blanc, n’ayant rien à perdre, tenteront de revenir avec un bon résultat, pour ne pas se retrouver menacés de relégation. Certes, l’équipe locale part avec les faveurs des pronostics, mais il faut confirmer sur le rectangle vert pendant les 90 minutes.

Mission difficile pour Tizi-Rached et le CRB Tizi-Ouzou

Les deux autres clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’Olympique Tizi Rached et le CRB Tizi-Ouzou, seront en appel cet après-midi. Les Olympiens affronteront la JS Akbou qui les attend de pied ferme, alors le CRB Tizi-Ouzou, qui lutte pour le maintien, aura la tâche difficile devant la JS Tichy. L’OTR risque de laisser des plumes, mais l’équipe croit en sa belle étoile pour revenir à la maison avec un bon résultat. Quant au CRBTO, la mission s’annonce compliquée pour le club cher au président Moh Nesnas et qui risque de revenir bredouille à Tizi-Ouzou. Une autre défaite pour le CRBTO n’est pas du tout la bienvenue. A noter que toutes les rencontres programmées pour aujourd’hui se dérouleront à 15 heures. M. B.

Le programme

ESM Boudouaou - EC Oued Smar

ES Ghozlane - USMDB Khedda

CRBB Kiffan - JS Boumerdès

JS Tixéraine - IR Birmandreis

JS Tichy - CRB Tizi-Ouzou

NRD Ibrahim - WA Rouiba

JS Akbou - O Tizi Rached

ES Azeffoun - WB Saoula