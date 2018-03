«La défaite face à l’ECOS est déjà oubliée»

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 313 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Deuxième défaite de la saison de l’Entente face à l’équipe de l’EC Oued Smar, votre bête noire. Que s’était-il passé ?

Nordine Lokmane : Malgré une très bonne préparation et la promesse d’une prime alléchante en cas de victoire face à l’ECOS, les joueurs sont passés à côté. Inutile de chercher des excuses : nos joueurs n’ont pas été au rendez-vous. En dépit du déplacement en force des supporters, ils ont carrément été absents. On s’attendait certes à ce qu’il y ait une pression, on en a l’habitude, puisque l’ESG, qu’on le veuille ou non, est l’équipe à battre, mais il y avait de la place pour au moins un match nul.

Dans quel état d’esprit étaient les joueurs lors de la reprise?

La reprise des entraînements fut morose. Le staff technique et le groupe ont dressé ensemble le bilan du match précédent, pour tirer en les conclusions. Par la suite, on a fait en sorte que tout soit oublié. Et c’est chose faite. On avait d’ailleurs intérêt à tourner la page et se concentrer sur les prochains matchs, d’autant que le championnat est encore long. Au début, les joueurs étaient désappointés pour ne pas avoir été à la hauteur, surtout par rapport aux dirigeants, qui ont mis le paquet, et les supporters, qui se sont déplacés en force. Ils se sont d’ailleurs excusés et promis de réagir lors des prochaines rencontres, à commencer par ce match prévu ce samedi face à l’USM Draa Ben Khedda (ndlr, aujourd’hui). Un match à ne pas rater. On fera en sorte d’engranger les points de la victoire et se relancer dans le championnat.

L’effectif sera t-il au complet face à l’USMDBK ?

Hormis l’attaquant Baghdali, qui ne s’est toujours pas encore rétabli de sa blessure, l’effectif sera au grand complet. Le public sera certainement présent en force et attendra une réaction de la part des joueurs, ce qui passe inéluctablement par une victoire face à notre adversaire du jour. En tout cas, nous avons demandé aux joueurs de rester concentrés et sereins et de jouer comme ils ont l’habitude de le faire, en gérant le stress et la pression. C’est là une occasion de réconciliation avec les supporters. Et les joueurs le savent très bien.

Entretien réalisé par M’hena A