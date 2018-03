La JS Azazga sous la menace

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 339 lecture(s)

Après 20 matchs disputés en championnat de division Inter-Régions du groupe centre-est (soit à la veille du match d’hier face à Aïn Djasser), la JS Azazga occupe la 12e place avec seulement 22 points dans son compte. Sur les 20 matchs joués, les Azazguis ont arraché 5 victoires, 7 nuls et ont trébuché à 8 reprises. La défense de la JS Azazga est le maillon faible avec 27 buts encaissés, alors que la ligne d’attaque a frappé 25 fois, cette saison. Une différence de – 2 buts pour les Rouge et Noir, qui sont appelés à bien négocier le reste du championnat pour éviter le purgatoire. À dix journées seulement du baisser du rideau de la saison sportive 2017-2018, les gars d’Azazga sont à trois longueurs du premier relégable, le NRB Ouled Derradj qui totalise 19 points au compteur. Ce qui n’est pas rassurant, car en cas d’un autre revers le week-end prochain conjugué à des éventuelles victoires du NRB Ouled Derradj et le FC Bir El Arch qui ont 19 points chacun, la JS Azazga se retrouvera parmi le trio du bas du tableau. La sonnette d’alarme est tirée et les joueurs ainsi que les dirigeants et toute la famille de la JSA doivent se mobiliser pour les matchs restants afin de sauver l’équipe avant qu’il ne soit trop tard. Les feux sont au rouge et les dirigeants qui se sont séparés des services du coach Chikhi Hocine, doivent prendre leurs responsabilités en engageant un autre technicien qui pourra redresser la barre et provoquer ce déclic tant attendu. Le match de la 21e journée face au CRB Ain Djasser est celui du rachat, et la victoire est plus qu’impérative pour les Azazguis s’ils veulent s’éloigner de cette zone de turbulences. Les choses sont claires et le reste du parcours s’annonce déterminant pour l’avenir des Rouge et Noir en division Inter-Régions.

M. B.