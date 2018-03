Deux beaux duels au menu

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 326 lecture(s)

Le stade de l’unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre, aujourd’hui, de deux belles affiches pour le compte des 1/8es de finale de la coupe d’Algérie des jeunes catégories. La première rencontre sera entre le MOB et le CR Temouchent (12h) et la seconde entre le MOB et le CR Belouizdad (14h). La rencontre MOB - CRT chez la catégorie des U17 sera très intéressante à suivre entre les Béjaouis du MOB qui ont éliminé, lors du tour précèdent, l’ES Mostaganem chez lui aux tirs aux buts (3 - 1), alors que les jeunes du CR Temouchent ont écarté l’O M’Sila sur le score de 3 à 1. Ça sera sûrement très difficile pour les deux équipes surtout dans l’épreuve populaire où il est difficile de pronostiquer. Le second match de la journée (MOB - CRB) chez les U16, sera aussi attirant que la première entre les jeunes Crabes qui ont écarté au tour précédent le HB Chelghoum Laid chez lui sur le score de 3 à 2, alors que leur adversaire du jour, le CRB, a éliminé le RC Boumerdès par 2 à 1, un match équilibré entre deux écoles qui pratiquent du beau football et le public qui y assistera ne sera pas déçu de la prestation des deux teams.

Z. H.