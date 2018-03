La FAF irrite la JSK

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 1483 lecture(s)

La FAF n’a pas encore rendu son verdict concernant la programmation du match des ¼ de finale de la coupe d’Algérie entre la JSK et l’USMB.

Certains membres de la FAF auraient refusé la programmation du match au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. Ainsi, le match JSK - USMB n’aura pas lieu aujourd’hui. En effet, la réglementation exige que les deux équipes doivent être informées au moins 48h à l’avance ce qui n’est pas le cas. Cette situation a hérité les dirigeants de la JSK qui s’attendaient à ce que le match soit programmé aujourd’hui, avant de préparer le match décisif du championnat face à l’USMH qui se jouera le week-end prochain à El Harrach. Il faut le dire, la non programmation du match ce week-end a chamboulé énormément le travail du staff technique kabyle, qui s’interroge sur la date de la rencontre. Et selon des informations, ce match de coupe aura lieu mardi prochain. Néanmoins la question qui mérite d’être posée, est-ce que la JSK jouera mardi sachant que ses dirigeants ont déclaré précédemment qu’ils ne joueront pas mardi car leur club a un match décisif samedi face à l’USMH ? Reste à savoir maintenant si cette date sera confirmée ou non.

Mellal se réunira avec Bouzidi

Par ailleurs, le président Cherif Mellal doit se réunir avec son coach Bouzidi une fois que la décision de la FAF soit connue. Les deux hommes discuteront de plusieurs points avant de décider de jouer ou de boycotter la rencontre. Le coach Bouzidi était très dégoûté suite à cette situation, car cela le contraint de revoir son plan de travail après avoir préparé son club pendant plusieurs jours pour ce match de coupe face à l’USMB.

M. L.