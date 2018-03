«On attend toujours la programmation de la rencontre»

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 436 lecture(s)

Joint par nos soins hier pour avoir son avis sur cette affaire de la programmation de ce match de coupe face à l’USMB, le président Mellal dira : «Au moment où je vous parle (hier avant-midi ndlr), on n’a reçu aucun courrier ou un appel pour nous informer de la programmation du match. Ce fait a vraiment chamboulé nos plans. Après le rapport de la DJS et la venue de la commission de la FAF mercredi, on s’attendait à ce que le match soit programmé. Hélas, cela n’a pas eu lieu et on attend toujours du nouveau.»

«Jouer mardi ? Je vais voir avec le coach»

Questionné si son équipe acceptera de jouer si la FAF programme le match mardi prochain, Mellal a affirmé qu’il consultera son coach sur cette question : «Si la FAF programme le match mardi prochain, j’aurai une discussion avec le coach sur cette question. Ainsi, on se réunira pour décider de jouer ou non la rencontre», a ajouté Mellal.

«On ne jouera pas en dehors de Tizi-Ouzou»

Sur une autre question relative au lieu de la domiciliation de la confrontation, le président kabyle affirme que son club ne jouera pas en dehors du stade du 1er novembre : «La DJS qui est un représentant de l’État a envoyé toutes les pièces justificatives qui prouvent que le stade peut contenir plus de 20 000 supporters. Pour cela, on ne jouera pas en dehors du Tizi-Ouzou car notre stade répond à la condition de la réglementation qui exige une capacité de plus de 20 000 supporters», a noté notre interlocuteur.

«La coupe est notre second objectif»

Lors de notre discussion, le président kabyle a réaffirmé une nouvelle fois que la coupe d’Algérie est un objectif pour son club : «Certes, assurer notre maintien reste l’objectif principal du club, cependant cette coupe est aussi un objectif et on fera tout pour atteindre la finale», a précisé Mellal.

«Je demande aux supporters de ne pas entrer dans la polémique»

Pour clore son intervention, Cherif Mellal lance un message aux supporters du club : «Je demande à nos supporters de ne pas entrer dans cette polémique de la programmation de la rencontre. Ils doivent rester derrière l’équipe qui a besoin d’eux pour les matchs restant de la saison», a conclu Mellal son intervention.

M. L.