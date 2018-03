Les Crabes stoppés par les Mouloudéens

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 440 lecture(s)

L’aventure du MO Béjaïa en coupe d’Algérie s’est arrêtée au seuil des quarts de finale, en s’inclinant, hier, au stade du 5 juillet face au MC Alger, au moment où le petit poucet de cette compétition, en l’occurrence le CR Zaouïa, a créé l’exploit en arrachant une qualification historique pour les demi-finales devant le leader de la Ligue II, l’AS Aïn Mlila. Les Béjaouis, qui ont évolué devant une solide équipe du MCA, se sont inclinés fort logiquement par deux buts à zéro, dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, que ce soit sur le rectangle vert où les vingt-deux acteurs ont fourni une belle prestation, ou sur les gradins où les supporters des deux clubs populaires se sont livrés à cœur joie durant les 90 minutes dans une ambiance festive. Le MCA qui joue déjà sur deux fronts, à savoir le championnat et la Ligue des champions d’Afrique, semble faire de la Coupe d’Algérie son troisième objectif de la saison, en témoignent la volonté et surtout l’application des camarades de Chaouchi lors de leur match d’hier, avec à la clé deux buts inscrits par Azzi (22’) et Mebarakou (74’), synonyme d’une qualification fort bien méritée pour le dernier carré d’une compétition où ils ne sont désormais qu’à deux matchs pour espérer s’offrir leur neuvième trophée dans cette compétition populaire. En face, le MOB, qui vise le retour en Ligue I, objectif numéro un pour le club, n’a pas réussi à tenir le coup devant une flamboyante équipe du MCA, en dépit de la volonté affichée par Rehal et ses camarades, notamment en début du match, en tenant tête à leurs adversaires avec une tactique portée sur des contres. Mais l’ouverture du score par le MCA à la 22e minute sur une tête de Azzi, a fini par décourager les Crabes qui ont tenté de répliquer par quelques tentatives offensives mais sans résultat devant une solide défense du MCA bien regroupée autour de Mebarakou, un ancien du MOB. Ce même Mebarakou qui a fini par achever ses anciens coéquipiers en ajoutant le deuxième but, à un quart d’heure de la fin du match, d’un joli heading suite à un coup franc de Hachoud.

Le CR Zaouia crée la sensation

Avec cette élimination, le MOB qui occupe la deuxième place en Ligue 2 va désormais se consacrer à son objectif qui est celui de retrouver l’élite, alors que le MCA est bien parti pour disputer une énième finale d’une compétition, où il détient déjà huit trophées. Dans l’autre match des quarts de finale joué hier au stade Mustapaha Tchaker de Blida, la formation locale du CR Zaouia, qui évolue dans le championnat de la Régionale, a créé l’exploit d’écarter l’AS Ain M’lila, leader de la Ligue 2 par deux buts à un après prolongations. Une qualification historique pour cette jeune formation de la wilaya de Blida qui démontre encore une fois que la Coupe d’Algérie reste la compétition de toutes les surprises par excellence. À signaler que le match JS Saoura - USMB Abbès est programmé pour aujourd’hui à 16h, alors que le dernier match de ces quart de finale entre la JSK est l’USMB n’est pas encore programmé par la FAF, pour une histoire d’homologation de stade que la commission en charge de cette compétition n’a pas encore tranchée.

