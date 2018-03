Le match JSK – USMB au stade du 5 juillet mardi à 16 heures

Par DDK | Il ya 9 heures 22 minutes | 3019 lecture(s)

Finalement, le match des quarts de finale de la coupe d'Algérie qui opposera la JSK à l'USM Blida se jouera mardi prochain à partir de 16 heures au stade du 5 juillet. C'est ce qu'a fait savoir la FAF à travers un communiqué officiel diffusé aujourd'hui samedi après-midi sur son site et dont suit le texte intégral:

"La Commission de la Coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de programmer la rencontre des quarts de finale de l’épreuve populaire devant opposer la JS Kabylie à l’USM Blida, le mardi 6 mars 2018 à 16h 00 au stade 5-Juillet d’Alger. Cette désignation fait suite à la décision du Bureau fédéral de programmer les matchs de Coupe d’Algérie dans des stades devant contenir 20 000 spectateurs au minimum à partir des quarts de finale. Le Procès-verbal de la Commission d’homologation de la Ligue de football professionnel qui s’est déplacée au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou avant le début de l’actuelle saison 2017-2018 indique que le stade est d’une capacité totale de 14 400 places. Le jeudi 28 décembre 2017, le formulaire d’inscription à la Coupe d’Algérie saison 2017/2018 envoyé par la JSK indique que la capacité du stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou est de 17 000 places. Sur la base de ces deux documents officiels, la Commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a donné la possibilité aux dirigeants de la JSK de choisir le stade où ils souhaiteraient accueillir l’USMB en quart de finale de la Coupe d’Algérie. Le 26 février 2018, M. Cherif Mellal, président de la SSPA/JSK a envoyé un document de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Tizi-Ouzou selon lequel un bureau d’étude révèle une augmentation dans la capacité d’accueil du stade à 21 240 places, tout en sollicitant la Commission d’organisation de la Coupe d’Algérie d’opérer un autre contrôle en s’engageant à accepter le verdict de cette dernière. Après un dernier contrôle effectué le mercredi 28 février 2018, la Commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a confirmé que la capacité d’accueil du stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou n’atteint pas les 20 000 places et que ce de fait, la rencontre des quarts de finale de la Coupe d’Algérie ne pourra pas se dérouler à Tizi-Ouzou".

USMH – JSK décalé au samedi 10 mars 2018

Aussi le même communiqué indique que la rencontre du championnat comptant pour la 22e journée, devant opposer l'USMH à la JSK prévue initialement pour vendredi prochain, est décallée d'une journée. "Suite au report de la rencontre des quarts de finale de la Coupe d’Algérie, le Directoire qui gère les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis a décidé de décaler la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis USMH – JSK, initialement programmée le vendredi 9 mars 2018 au stade du 1er-Novembre de Mohammadia, au samedi 10 mars 2018," précise le document diffusé par la FAF.

Cherif Mellal : «On rejette cette décision»

Réagissant à la décision rendue publique de manière officielle par la FAF, la direction de la JSK, par la voix de son président Cherif Mellal, rejette catégoriquement la délocalisation du match JSK – USMB au stade du 5 juillet sous prétexte que le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou n’a pas une capacité de 20 000 places au plus. «On a répondu par un courrier et on réclamé une contre expertise pour réévaluer la capacité du stade de Tizi-Ouzou et si réellement le chiffre avancé par la commission de la FAF se confirme à ce moment là on pourra envisager de jouer ailleurs qu’à Tizi-Ouzou mais c’est notre droit de choisir ou recevoir Blida. En attendant, on propose de reprogramer le match pour le 21 ou le 22 mars prochain,» a déclaré le premier responsable des Canaris, aussitôt quelques heures après l’annonce par la FAF, lors d’un point de presse animé à Tizi-Ouzou.

